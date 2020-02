Susana Trimarco, madre de Marita Verón, crítica con Jimena Barón: «Me parece aberrante el título de su canción»

El escándalo por el polémico afiche de Jimena Barón imitando los volantes callejeros que publicitan servicios sexuales y que llevó a cabo para promocionar su nuevo tema, sigue alzando voces.

Luego de que varios famosos criticaran la actitud de la cantante de promocionar su próximo tema al que llamó Puta (hecho por el que decidio eliminar los provocadores posteos de las redes y dar de baja el contestador que respondía al llamar al celular anunciado en el póster), Susana Trimarco expuso su tajante postura.

«Si viene un tipo que te ofrece plata para acostarte con él, estás vendiendo parte de tu libertad y de tu cuerpo. Y yo no estoy de acuerdo con que una mujer se prostituya. Creo que una mujer tiene que tener otras posibilidades de vida, otras herramientas para hacer y no desagradarse como mujer», comenzó diciendo la mamá de Marita Verón que fue secuestrada en 2002 y está desaparecida desde entonces en Siempre Show (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

«No estoy de acuerdo con lo que Jimena dice porque, ¿de qué libertad me está hablando? O cuando dice que (las prostitutas) trabajan porque quieren. Y no, ellas están vendiendo parte de su libertad, su vida y su cuerpo por plata. Y eso no está bien. Eso es lastimarse uno mismo como mujer», agregó.

Y cerró, sincera: «Ponerle a la canción esa palabra me parece absurdo y aberrante. A mí mí no se me hubiera ocurrido y me extraña mucho de esta chica que haga eso, siendo madre. Le hubiese puesto otro nombre a la canción, ayudando a que las mujeres seamos pulcras, cuidemos nuestro cuerpo, tengamos un trabajo y herramientas en las manos para trabajar dignamente. Prostituirse por plata no es un trabajo digno, es aberrante».