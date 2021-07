Siete meses y la pequeña Carolina sigue sin recibir asistencia

Golpearon una gran cantidad de puertas y nunca recibieron respuesta. Pasaron siete meses luego de que diéramos a conocer la historia de Carolina López de Cañada del Medio quien padece parálisis cerebral, hasta la fecha nunca recibieron asistencia por parte del estado.

Según afirma una vecina de la zona, se le está realizando junto a una fundación el baño para la pequeña Carolina. “Se nos está acabando los recursos, ya no sabemos que hacer con la menor, entre todos los vecinos la ayudamos”.

“Hoy me llamaron para decirme que hace una semana no comen” señala una vecina que les brinda ayuda, y agrega “El problema se agrava porque no Carolina sigue sin silla postural, está atado con un trapo”.

“No tienen cobertura médica, mucho menos especialistas que le hagan un seguimiento, no cuentan con un dormitorio adecuado” y continúa la vecina: “luego de que dieran a conocer la situación, solamente los vecinos prestaron ayuda para Carolina, después nadie más”

“Además de la asistencia médica, necesitan pañales, la silla postural que anteriormente les comentaba, ella sigue en estado total de abandono. Cabe recordar que los padres de Carolina fallecieron hace un año atrás y la menor convive con su hermana.