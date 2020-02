“Sí los anuncios salariales no están a la altura las clases no están garantizadas”

Así lo afirmó el Secretario General del gremio Cisadems quienes durante el transcurso de está mañana junto a otros sindicatos marcharon por las calles de la ciudad Capital en reclamo de un incremento salarial.

En diálogo con Última Hora Diario Toledo afirmó: “ Hemos decidido rechazar por insuficiente, porque no cubre las expectativas de ningún docente del país menos en Santiago del Estero el acuerdo del gobierno nacional de los paritarios de los gremios nacionales”, y agregó: “ Nos declaramos en asamblea permanente hasta tanto se realice los anuncios de la provincia porque hemos decidido el no inicio a clase de no satisfacer las necesidades de los trabajadores de la provincia”.

A su vez indicó: “ No nos recibe la ministra de Educación desde hace años, nosotros hemos solicitado audiencia de parte no nos han contestado, la Subsecretaría del Trabajo no está cumpliendo con su función, nosotros seguiremos en la calle, seguiremos denunciando a nivel nacional el incumplimiento de los derechos sindicales y de los excluidos de un salario mínimo aquí en Santiago del Estero”.