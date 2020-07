Sergio Verón opinó sobre la delgadez de Jimena Barón: «Hace esto para llamar la atención y es un mensaje peligroso»

Luego de varios días ausente de las redes y en medio de rumores de crisis con Daniel Osvaldo, Jimena Barón reapareció en Instagram con dos fotos que generaron muchos comentarios por su delgadez. El kinesiólogo y preparador físico Sergio Verón fue consultado sobre el tema y fue contundente.

En diálogo con Por si las moscas en La Once Diez, Verón aseguró: “Ella vive de su cuerpo, puede hacer mucho dinero con su cuerpo, es un cuerpo que llama la atención y ella hace uso de eso. Es un cuerpo extremadamente magro, eso lo logras con una alimentación más que milimétricamente medida, no solo con ejercicio”.

Es una chica hermosa, pero el común de las mujeres de su edad no tienen esa figura, porque implica que vos trabajes para eso porque vivís de eso”, agregó Sergio.

Verón reflexionó sobre el mensaje que dejan este tipo de posteos: “Es una piba inteligente y hace todo esto para llamar la atención, pero llama la atención a un montón de chicas que están peleando con eso. Es un poquito peligroso el mensaje”.

Cuando Jimena posteó las dos imágenes en la red social, despertó preocupación entre sus seguidores, quienes le escribieron: “¿Ay no será mucho? Me da impresión (…) Sos muy linda pero qué impresión lo flaquita que estás (…) Comé Mabel, dejá de escabier (…) Lomazo pero no sé si es la foto pero me dio un poquito de impresión. Por primera vez amé mis rollitos (…) Mostrar la delgadez extrema, ¿qué sentido tiene? (…) Sos hermosa. La oda a la delgadez extrema ya fue. Me preocupa cada vez que alguien se vuelve huesos. Cuidate y a estar fuerte, literal (…) Estas muy flaca, mal”, fueron algunos de ellos.