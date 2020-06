Quejas por la falta de pago del bono a los empleados de salud

Empelados del Instituto Provincial de Rehabilitación Integral, manifestaron su descontento por el no cobro del bono entregado desde Nación a todos los empleados correspondientes del área de salud.

Según manifiestan los propios empleados, desde el dirección del Instituto no les permitieron presentar ningún tipo de requisito para la cobra del mismo, es por este motivo que desde el Ministerio de Salud no habilitan el beneficio “No entiendo porque el director no nos dejó presentar las fichas”, agrega un empleado: “ estuvimos averiguando, los empleados administrativos hasta los ordenanzas están cobrando, nosotros nada no hay vía de que nos paguen”

“ La bronca es generalizada, los administrativos iban dos veces a la semana tal como manifestó el gobernador, nosotros hacíamos guardias de 6 horas.”

“ Si bien no hay casos confirmados de Covid-19, nosotros también estamos expuestos” señala el empleado