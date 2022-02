Proyecto de Ley: Boleto educativo para toda la provincia

Este martes ingresara a comisión en Cámara de Diputados, el proyecto de ley; “Boleto educativo Gratuito” con alcance a todo el territorio provincial, presentado por legisladores del bloque Juntos por el Cambio.

Con autoría de la diputada provincial Aldana Galina Saavedra UCR, el mismo tiene la iniciativa de garantizar el transporte público a todo el personal docente, no docente y estudiantes de gestión pública y privada de todos los niveles educativos con alcance a todo el territorio provincial.

Este ambicioso proyecto, que ya se implementó en otras provincias, con impacto favorable en la economía familiar; tiene como objetivo cubrir los costos del transporte para los integrantes de las comunidades educativa de toda la provincia.

Es por ello, que desde el bloque Juntos por el Cambio, estamos dando respuesta a las preocupaciones del sector educativo provincial expresados en campaña, e impulsando para que, desde la legislatura provincial, se generen mas herramientas que amortigüen los efectos de la inflación y ayuden a la economía familiar de los santiagueños.

FUNDAMENTOS

La creación del Boleto Educativo Gratuito destinado a estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles guarda íntima relación con el derecho a acceder a una educación pública, gratuita, laica y de calidad. La gratuidad de la educación no puede basarse en el simple concepto de no arancelamiento, sino que incluye la garantía de acceso irrestricto e igualitario, derecho que se encuentra restringido para nuestros niños, niñas, y jóvenes santiagueños. Es conocido que la causa principal de la desigualdad educativa es la desigualdad socioeconómica donde los hijos e hijas de las y los trabajadores, tienen menor posibilidad de acceso y permanencia.

Además, esta instalado en el inconsciente colectivo, que aquellos alumnos que asisten a instituciones privadas, cuentan con un poder adquisitivo basto y suficiente, pero este concepto es falaz y no refleja la realidad de muchos estudiantes y sus familias.

Otro sector beneficiado por el Régimen del Boleto Educativo, es el personal docente y no docente. Publica y, sobre todo, notoria, es la situación laboral/salarial de nuestros docentes, y por supuesto de todo el personal que desempeña sus funciones en establecimientos educativos. Sabemos también, que por esa razón, surge en ellos la necesidad de trabajar en diferentes instituciones, a los fines de acumular horas y lograr percibir un salario mas o menos digno.

No podemos perder de vista, que aquellos docentes que desempeñan sus funciones en establecimientos rurales, en la mayoría de los casos, no cuentan con un medio de transporte seguro para poder arribar a su lugar de trabajo. Es por eso por lo que cotidianamente vemos situaciones de inseguridad a la que se exponen con injusta normalidad, arriesgando su integridad física e incluso psicológica. Los docentes deben llegar a transmitir sus conocimientos y formar a nuestros niños y jóvenes, con total tranquilidad, seguridad y estabilidad. Es un Derecho fundamental y básico que asiste a todos los trabajadores. En este punto, instamos al ejecutivo a arbitrar los medios para que esta realidad sea inminentemente modificada.

La educación es la base del desarrollo de la sociedad, no podemos permitir que la infancia y la juventud santiagueña, sigan quedando al costado del camino, afuera del sistema. Promover y asegurar una educación digna y de calidad es nuestro deber, por esto y por todo lo expuesto, argumentado y fundamentado, solicito a mis pares su acompañamiento para al aprobación del presente proyecto.