Pablo Moyano viajó a Venezuela y hay enojo en los hinchas de Independiente

Luego de la dolorosa derrota en el clásico de Avellaneda, Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, viajó a Venezuela donde participará de una marcha junto a Nicolás Maduro, presidente venezolano.

El viaje lo realizó el viernes, y no volvería hasta luego del encuentro por Copa Sudamericana ante Fortaleza de Brasil. El clima en el Rojo no es el mejor y los hinchas no están muy conformes con esta decisión.

Lucas Pusineri no realizaría muchas variantes con respecto al duelo ante Racing. Los suspendidos Cecilio Domínguez, Lucas Romero (expulsados) y Alan Franco (quinta amarilla) no estarán el lunes ante Arsenal por Superliga y son una fija para el jueves. Además, Alexander Barboza ya se encuentra bien de su indisposición y podría ingresar en lugar de Sergio Barreto.