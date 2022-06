«Nadie nos da una solución a los pequeños emprendedores»

Una pequeña emprendedora que vende cosas dulces oriunda de la Ciudad Capital, se descargó a través de las redes sociales por no poder obtener un puesto en la popular feria de artesanos que se desarrolla en Changolandia.

En diálogo con Última hora diario explicó que presentó todos los papeles correspondientes y jamás obtuvo una respuesta : » Yo presente los papeles por primera vez para tener un puesto en la feria artesanal, me pidieron requisitos más 1000 pesos pague para obtenerlos, Dijeron que iban a llamar a los seleccionados y bueno no llamaron y yo me fui a averiguar igual y me di que no estoy en el listado».

Además nos comentó: «quede indignada ya que no tengo trabajo dependiente, no tengo ningún plan ni nada de la provincia, y lo único que hago son mis cosas dulces como muchas personas me imagino pero esta vez hablo de mi, y yo siempre lo vote a zamora y nunca me dio nada.

«Me dedico a vender con mi producción independiente hace más de diez años y vivo de esto y me desilusiona que me cierren las puertas, pero bueno espero que todo esto cambie y pueda ver soluciones, más trabajo para la gente que no somos de la administración pública». concluye la joven damnificada.