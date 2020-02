Miguel Ángel Russo: «Jugamos con presión por el resultado de River»

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, habló en conferencia de prensa luego de la goleada por 4-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 20 de la Superliga Argentina de Fútbol, con Carlos Tevez como gran figura.

«En líneas generales, estoy conforme con todo Boca. Lo de Tevez no me sorprende, lo veo todos los días. Hoy hubo niveles muy altos más allá de lo de él. Ahora hay que seguir, jugamos con muchas presión, tenemos la necesidad de ganar para seguir peleando», declaró ante los medios. «Tuvimos tranquilidad y por momentos cometimos errores pero los entiendo porque jugamos sin margen. Es indudable que entramos sabiendo el resultado de River. Jugamos con presión. Es normal y natural. Estamos peleando el torneo como lo hace un equipo grande, con altura y categoría», añadió.

Carlitos metió dos goles, pero falló un penal al igual que Franco Soldano. Eduardo Salvio y Sebastián Villa anotaron los otros dos tantos. «Preocupan los dos penales errados, es algo a mejorar pero no lo más importante. Es bueno que los delanteros hagan goles, hay cosas que mejorar. Sabemos que lo que viene será más importante. No bajamos los brazos ni perdemos la esperanza», expresó. «A medida que pasa, semana a semana, tenemos cosas importantes. Hablamos mucho de lo que es jugar en Boca, por la obligación que tenemos, pero hablamos mucho de la forma, que es muy importante. Ganar por ganar no tiene sentido. Vamos a ir partido a partido. Tenemos planificado el viaje a Caracas, antes toca Santa Fe, nos agarra la definición del torneo. Cuando vengan los momentos, veremos qué haremos. No podemos dar pasos en falso», agregó.

A los 23 minutos del primer tiempo, Lisandro López tuvo que ser reemplazado por una molestia en el pie. «Lo de Licha no es grave pero es doloroso. Vamos a ver con exactitud. Tiene un golpe en un dedo. La defensa es un lugar de los que más tranquilo estoy. Dudo en la titularidad porque todos están bien. Necesitamos competencia sana. En marzo definimos el torneo y tendremos la Copa, necesitamos de todos», aseveró.

Por último, se refirió al clima que se vivió en Santiago del Estero desde la llegada de la delegación Xeneize. «Agradezco a la gente, fue impresionante la muestra de cariño al club. Me conmovió y son palabras de agradecimiento a esta provincia. Esperemos que terminen el estadio y volver», concluyó.