Maria Rachid se cruzó con Nicolas Wiñazki y Carolina Amoroso por lo sucedido en diputados

Fuente: TN

La legisladora porteña y titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid comparó este jueves a la noche lo sucedido con el Juan Emilio Ameri con los diputados que juegan al Candy Crush o ponen una foto durante una sesión virtual y dijo que el escándalo forma parte trata de una “moralina ya rancia”. “La suspensión está bien, pero no algunas declaraciones que están diciendo de expulsarlo”, agregó.

“¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan Candy Crush mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren…”, escribió en su cuenta de Twitter.

En declaraciones a TN Central, la exlegisladora porteña sostuvo que “lo más escandaloso es que en un país que está en un mundo en donde estamos en una pandemia, que está generando un montón de problemas a un montón de personas estemos horrorizados porque un diputado que pensó que estaba sin conexión le da un beso a la teta de su compañera”. “Lo que me sorprende es el escándalo y tiene que ver con la diversidad sexual porque es desde el lugar de una moralina ya rancia, que pensé que la habíamos superado”, justificó Rachid y cuestionó “los comentarios sobre el pudor, las buenas costumbres”, porque “parecían superados esos comentarios de juzgar de una moralidad increíble”. Al respecto, dijo que le “parece exagerada la reacción en el sentido de que ponen el eje en un gesto que tiene que ver con la sexualidad”. “Hay observaciones que me parecen arcaicas respecto de esto”, ratificó la militante del colectivo LGTBIQ+. “Me parece mal, condenable, está bien la suspensión, de ahí a muchas otras cosas que hacen eje y que responden a que fue una conducta relacionada con la sexualidad, cuando si hubiera sido una conducta relacionada con cualquier otra cosa no se estaría hablando de expulsar a un diputado”, agregó. Y comparó lo sucedido con el diputado salteño con los que hacen “cualquier otra cosa durante una sesión”. “Me parece condenable que cualquier diputado esté haciendo cualquier otra cosa durante una sesión, como por ejemplo poner una foto cuando uno tiene que estar en sesión y no está”, señaló. Se refirió así a la imagen que puso el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, durante una sesión remota de la Cámara alta. “Hay muchos diputados y diputadas que no están atentos a la sesión y también hay que sancionarlos, más en un momento como este”, afirmó la exlegisladora porteña, pero aclaró que no comparte que la sanción termine con la expulsión. “Me parece mal que jueguen al Candy Crush o que le besen la teta a una compañera en medio de una sesión, merece una sanción, pero hay algunos comentarios que me recuerdan a una moralina arcaica ya, porque no hacen el mismo escándalo cuando ocurrió lo de Bullrich o lo de otros diputados”, señaló. En este contexto, pidió “que hagan el mismo escándalo cuando vean a un diputado jugando al Candy Crush o poniendo una foto cuando debe estar conectado”, y se preguntó “¿por qué no quisieron echar a Bullrich?”. “La suspensión está bien, pero no algunas declaraciones que están diciendo de expulsarlo. Nadie propuso expulsar a un diputado porque estuviera haciendo otra cosa”, justificó Rachid, que desconocía a qué fuerza política pertenece Ameri y en representación de qué provincia es diputado.