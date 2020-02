Maradona – Riquelme: “No me interesa que me den una plaqueta”

Gimnasia estaba con la mira puesta en su duelo por Copa Argentina, ante Sportivo Barracas, y poder sumar el finde vs. Atlético Tucumán para seguir pensando en la salvación. Boca, en tanto, apuntó de lleno a Colón, rival del viernes, esperando que el sábado River deje puntos y así apretar la pelea por el título. Sin embargo, lo que rodea (y une) a los dos clubes puso el ojo un poco más allá: en la última fecha, cuando el Lobo de Diego Maradona visite al Xeneize de Miguel Angel Russo. Sí, de Russo, pero también de Juan Román Riquelme​. Y por ahí pasa toda la cuestión.

Pocos minutos después de que Jorge Amor Ameal le cuente a Olé que Boca le hará un homenaje a Diego el domingo 8 de marzo, cuando Maradona regrese a uno de sus templos, la Bombonera. “Hacemos borrón y cuenta nueva. Boca es más grande que todos nosotros. Lo vamos a atender bien a Diego”, dijo el actual presidente, dejando atrás las polémicas y buscando un poco de calma. Sin embargo, el Diez no aflojó y tiró con todo : «¿Dicen que soy hincha de Boca? Yo soy hincha de Boca, pero yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido de Boca, no falté a ningún entrenamiento en Boca, eh. Y los amigos, que son los amiguetes, que no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar… Y lo digo por todos, no sólo por Riquelme, porque no me interesa. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa», soltó en TyC Sports.

Además, luego del triunfo por 2-0 de Gimnasia ante Sportivo Barracas, por los 32avos de final de la Copa Argentina, Diego volvió a referirse a su vuelta a la Bombonera: «Tengo mi palco y respeto mucho a la gente de Boca. Me dio todo. Pero yo no necesito encuestas… Hay mucha gente que pasa el Río de la Plata y no la conoce ni la familia. Ojalá que lo de Boca salga bien, pero al menos para ser inteligentes hay que tener un poco de estudio». Y por último, le pegó con todo a Mario Pergolini: «No sabe lo que es la pelota. Lo agarro yo con el reglamento y no sabe leer».

Yo no voy a recibir ningún regalo, voy como técnico de Gimnasia», tiró Maradona, como para dejar en claro que su visita al Templo Xeneize será para defender los intereses del Lobo y no en busca de algún homenaje especial. Se sabe que Diego está bien alejado de la actual dirigencia desde hace mucho tiempo: tuvo fuertes cruces con Riquelme, que los distanciaron hasta el día de hoy, y jugó su papel para el oficialismo en las pasadas elecciones, acompañando a Gribaudo.

Para poner un poco más de leña al fuego, Maradona podría visitar a Boca en un partido que defina si le saca el título o no a River. Y ante eso, Diego fue clarito: «Yo estoy esperando que Gimnasia haga un gran partido con Boca. Y si Boca pierde el campeonato, no lo pierde por nosotros. No necesito que nadie me cuelgue una bandera ni nada. Yo soy hincha de Boca, hincha de Boca».

