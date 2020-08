Manchester City quiere a Mauricio Pochettino si se va Guardiola

La derrota ante Lyon y eliminación en los cuartos de final de la Champions League no fueron una más para Manchester City. El entrenador Pep Guardiola, que manifestó en su momento el descontento del presidente del club Khaldoon Mubarak por no haber podido ganar la Premier League, podría llegar a irse. El español tiene contrato hasta 2021, pero una cláusula lo podría dejar libre este mercado de pases. Si no llega a un acuerdo para renovar su vínculo, se iría en búsqueda de un nuevo desafío.

Es por eso que el conjunto inglés tiene en carpeta nuevos nombres y uno de los que suena fuerte es Mauricio Pochettino, según informa el medio británico The Sun. El argentino, libre desde su salida de Tottenham en 2019, dejó un grato recuerdo en los Spurs, ya que lo llevó a la única final de Champions de su historia en la última temporada.

Poco tiempo atrás, Poche declaró que le gustaría seguir dirigiendo en Inglaterra, pese a que también Barcelona puso sus ojos en élante la salida de Quique Setién, incluso el propio Lionel Messi lo eligió como el segundo mejor entrenador del mundo en la gala de The Best.