Las Termas: Trabajadores de la justicia local exigen protocolos y desinfección

Trabajadores judiciales no letrados, administrativos y letrados de funciones administrativas, denunciaron en este medio la falta de control en protocolos y en desinfecciones en áreas claves, pese a los varios positivos que acumula todo el juzgado local.

“Otra compañera de la fiscalía dio positivo de Covid. Y nos siguen ordenando que asistamos a trabajar, nosotros venimos a laburar pero ellos no, el primer contacto estrecho se aíslan. En la fiscalía que dio positivo, no desinfectaron hoy, y a los compañeros de esa oficina les dijeron que sigan trabajando normal. El Dr Guzmán, como responsable de todos nosotros, no cumple con el protocolo y nos pone en riesgo”, disparó este empleado judicial que se mostró preocupado por la creciente suba de casos positivos y la carencia de desinfección

Agregó: “Después estos mismos fiscales son los primeros en imputar a todo el mundo por no cumplir el protocolo y las medidas sanitarias. El gremio nuestro, -Asociación Sindical de Empleados Judiciales (ASEJ)- directamente no existen. En estas condiciones tenemos que laburar todos, los que laburan en la defensoría y en los diferentes Ministerios Públicos Fiscal”