La primera foto de Cristina Kirchner con su hija desde que comenzó el tratamiento médico en Cuba

El otro registro de la ex presidenta es reciente: el sábado presentó su libro Sinceramente en La Habana. En la transmisión en vivo no se vio a Florencia, pero sí a dirigentes políticos argentinos que viajaron especialmente. Durante su discurso, la ex mandataria se refirió al estado de salud de su hija. “ Quiero personalmente agradecer al Gobierno de Cuba y a los médicos. Como madre tuve la experiencia fantástica de que (Florencia) fuera diagnosticada adecuadamente y hoy la verdad es que está muchísimo mejor ”, dijo.