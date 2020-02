La negociación por la deuda y los movimientos en la Justicia, los temas de la primera reunión de Macri y su nueva mesa chica

Pero la presencia de María Eugenia Vidal, a quien no había vuelto a ver desde el 9 de diciembre, le sumó un interés especial . La ex gobernadora nunca terminó de aceptar la decisión política que la obligó a no desdoblar la elección, lo que arrastró su candidatura a pagar el precio de la crítica situación económica, donde ella no había tenido ninguna participación.