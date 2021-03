La desesperante situación de una familia que vive en la calle

La desesperante situación de la familia De La Cruz, quienes hace un mes se encuentran viviendo en un hotel abandonado, en pésimas condiciones, solicitan a las autoridades gubernamentales que les brinden ayuda ya que se encuentran padeciendo una emergencia habitacional

La madre y los dos pequeños, son quienes que tuvieron que irse de la casa donde vivían por problemas familiares. Al no tener a dónde ir, una vecina les indicó que en el barrio Aeropuerto hay un hotel en total estado de abandono, ante está situación decidieron llegarse al lugar

“Estamos en estado de calle, nadie me dió una respuesta, estamos en constante peligro porque el techo de este hotel de esta cayendo a pedazos” señala Daniela De la Cruz, quien está junto a sus dos hijos de nueve y siete años. “Nos ayuda una señora, quien nos brinda higiene para mí y para mis hijos”

“Muchas personas vinieron a sacar fotos del lugar para constatar como vivo y luego se iban, fui hasta un medio de comunicación para dar a conocer mi situación, solo me tomaron los datos y me decían que me vaya” y agrega, “Siempre estoy con miedo de que los vecinos denuncien que yo estoy en ese hotel”

“Mis hijos lloran, ya no aguantan está situación, esperan con ansias poder ir a la escuela, mi hija va a ir a cuarto grado y mi nene a segundo” concluye el crudo relato de esta señora que solo busca un techo para sus pequeños.