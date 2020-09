La comida italiana es la gastronomía más reconocida del mundo

A diferencia de la emigración hacia Italia, que si bien no es escasa, tampoco es muy numerosa, el caso contrario es mucho más fuerte. Millones de italianos escaparon tanto de las guerras como las hambrunas de principios y mediados de siglo XX, desembarcando en nuestro país, pero también en muchas otras naciones, trayendo consigo algunos platos milenarios que se transmiten a través de las generaciones incluso desde los tiempos del Imperio Romano.

La pizza, uno de los grandes unificadores de nuestro país y casi un obligado en la mayoría de las reuniones sociales, es uno de esos grandes inventos que tuvo lugar en Italia y que ahora no podemos dar la vuelta a una esquina sin encontrar una pizzería donde pedirlas. Incluso restaurantes como Contis las envían a través de delivery mediante la plataforma de PedidosYa.com.ar, por si el clima no nos acompaña o no tenemos muchas ganas de cocinar.