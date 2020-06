Juana Viale habló de la crianza sin estereotipos de sus hijos: «No les corté el pelo hasta los 5 años»

Si bien Juana Viale siempre eligió no contar detalles de su vida privada y mucho menos de la intimidad de sus hijos, en el último tiempo la actriz se abrió a revelar cómo es la crianza de Ámbar (17), fruto de su relación con Juan De Benedictis, Silvestre (12) y Alí (8), sus niños con Gonzalo Valenzuela.

En la última emisión de La Noche de Mirtha Legrand, donde reemplaza a su abuela en la conducción, debatían sobre los estereotipos de la crianza de niños y niñas; y la actriz contó: “Antes el rosa era de la mujer y el celeste para el varón. Cuando fui mamá por primera vez era muy joven, tenía 20 años. Mi hermano Rocco era muy chiquito y, obviamente heredé toda la ropa de él, que era en toda celeste. Yo a mi hija la vestí de celeste desde el día uno, además nunca le puse aritos, y no le cortaba el pelo”.

Cuando salíamos me decían ‘¡ay! qué lindo nene’, y yo les respondía que no era nene sino nena. Enseguida, me contestaban: ‘Pero está vestida de celeste’. Y bueno no sé, será tu estigma, tu problema”, agregó.

Sobre Silvestre y Alí, Juana reveló: “Yo a mis hijos no les corté el pelo como hasta los cinco años, porque me encantaban esas chapas, esas plumas que les crecen. A Alí, el más chico, a veces le preguntaba si no quería que le haga un rodete. Pero él me decía: ‘No. Soy nene, no nena’, a lo que yo le respondía ‘más vale’. Tenía el pelo largo y era un re nene”.