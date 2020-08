Jorge Lanata: «Le dijeron a Alberto que no usara más la palabra ‘cuarentena’ porque no garpa»

Como cada domingo, desde Periodismo para todos Box (eltrece) Jorge Lanata hizo un análisis de los temas que marcaron la semana: el anuncio de la extensión de la “cuarentena”; la fabricación de la vacuna de Oxford en Argentina, la historia del remero olímpico que desafío las restricciones; el acuerdo con China; y la toma de terrenos en el AMBA, entre otros.

Antes del monólogo, el periodista se tomó unos momentos para un editorial y se refirió a Viviana Canosa, quien en su programa Nada personal (El Nueve) tomó dióxido de cloro en vivo y explicó que lo consume para prevenir el coronavirus, algo que es desaconsejado por los organismos de salud. «Es irresponsable lo que hiciste, no está bien», le indicó a su colega e hizo referencia a que luego de eso, un nene de cinco años de Neuquén murió y se investiga si su papá le dio de tomar esa sustancia.

Rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo pero lo tomo’. Los papás admitieron que le dieron de tomar eso a su hijo, y cuando lo llevaron a la guardia del hospital llegó sin vida», agregó

Asimismo el conductor hizo un pedido: «El Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron sobre los riesgos de tomar dióxodo de cloro. Lo mismo hizo la OMS y el ANMAT, y organismos de salud de todo el mundo. ¡Por favor, no lo tomen!».

El monólogo Lanata empezó su análisis y se refirió a la nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto: «Van 150 días de cuarentena y faltan 137 días para terminar el año. Todo lo que pensabas hacer en el 2020, ya es momento de posponerlo para el año que viene”, señaló.

Por ejemplo, si pensabas bajar tres kilos esperá al año que viene y bajá 12: tres del año anterior y los 9 que aumentaste en la cuarentena”, añadió con ironía

Al mismo tiempo, se refirió al cambio de discurso por parte del Presidente, que mencionó que “la cuarentena no existe más” para apuntar en esta nueva etapa a la responsabilidad individual y colectiva. “Los expertos en marketing le dijeron a Alberto que no use más la palabra ‘cuarentena’, porque parece que ahora no garpa. O sea, extendieron hasta el 30 de agosto eso que antes llamábamos cuarentena pero que ya no se puede llamar cuarentena”, explicó.

Repaso de los primeros 150 días

“Pareciera que en estos cinco meses de la vida se detuvo, pero no, pasó de todo. El 20 de marzo nos guardan a todos hasta el 31; algunos salen al balcón a aplaudir a los médicos y otros al súper a comprar papel higiénico. El gobierno convoca a la oposición y dicen que el pico será en abril: todos putean al surfer y el surfer putea porque no le devuelven las tablas. Ginés dice que el pico será en mayo y extienden la cuarentena”, señaló.

Casi como en un segundo acto, continúa: “Le piden a los jubilados que se queden en la casa, pero los sacan a todos para cobrar la jubilación; lanzan el IFE para 2 millones, lo terminan cobrando 9 y el gobierno se sorprende porque hay un montón de pobres. Hay colas para rajarse en semana santa. Ginés dice que el pico será en junio. Extienden la cuarentena y se afianza el trío pandemia”, añadió.

Larreta quiere que los mayores de 70 pidan permiso para salir. Los mayores de 70 se hacen los sordos, dicen que no escuchan y lo mandan al carajo. Seguimos adentro, pero salen los presos. Extienden la cuarentena. Kicillof empieza a hablar y no para. Sacan otro permiso para circular y salen los runners. Ginés dice que el pico será en julio. Gollán y kreplak siguen hablando de cadáveres. Extienden la cuarentena”, continúo con la lista.

“Alberto sigue pifiándole con las filminas y peléandose con el mundo. Abren algunos comercios y otros no abren nunca más. Ginés dice que no sabe cuándo va a ser el pico. Y así llegamos al día 150 de la cuarentena y Alberto dice: “¿De qué cuarentena me hablan?”, concluyó.

Nueva etapa

El periodista también se refirió a las nuevas actividades habilitadas para este capítulo número 10 de la cuarentena. “Se habilitaron los deportes individuales al aire libre. Se podrá practicar golf, mientras no beses la pelotita, y el tenis”, indicó, con una pizca de humor. Y añadió. “El miércoles Ginés dijo en TN que no se habilitó el tenis porque no habían presentado un protocolo. Pero Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, lo desmintió. Se ve que se les traspapeló entre la pila de informes que decían ‘ya se viene el pico’”, ironizó.

Además, el conductor recordó el episodio con el remero olímpico Ariel Suárez que se animó a desafiar las restricciones y retomó la actividad luego de varios meses. “Después de 144 días sin poder entrenarse y al enterarse de la vuelta de los entrenamientos del fútbol, decidió romper la cuarentena y se metió con su bote al agua en el Tigre. Cuando salió, la Prefectura le labró un acta. Dicen que contagió a un dorado, a un surubí y a un yacaré que venía desde Corrientes sin permiso de circulación”, bromeó.

Por romper la cuarentena lo persiguieron con dos helicópteros, con Prefectura. Los de la AFIP no fueron porque estaban tirados en la casa mirando Netflix. Después de todo el quilombo, Ginés dijo: ‘El remo no tiene demasiados inconvenientes’. El remero y Ginés tienen algo en común: uno hace un deporte de agua y el otro sólo hace agua”, afirmó

La vacuna de Oxford

“Se anunció que Argentina colaborará en el proceso de fabricación de la vacuna de Oxford: desde Inglaterra mandan la fórmula, acá le agregan el principio activo y lo envían a México para que la envasen y luego la distribuyen”, explicó. Y agregó: “Eso será para el primer febrero del 2021, pero dos meses antes la vacuna ya la tendrán a la venta los manteros de once. Si te ponés en un brazo la vacuna de Putin y en el otro la de Oxford, el resultado es que te volvés comunista, homofóbico, promercado y fan de Elton John”, bromeó.

Jubilados

“La Anses anunció una suba de 7,5% en septiembre, cuando por la movilidad suspendida les hubiera tocado 9,8%. En lo que va del año, con tres actualizaciones, ya les comieron el 10,6%”, afirmó el conductor de PPT Box.

Y sumó: “Con el aumento del viernes la jubilación mínima será de 18.129 pesos y la canasta básica del jubilado es 40 mil. Muy pero muy lejos de la jubilación del ex juez de la corte, Eugenio Zaffaroni, que embolsa por mes 853.000 pesos”.

Acuerdo con China

El periodista brindó detalles de la negociación, poco difundida, que mantiene el Gobierno nacional con las autoridades chinas. “Hay varios hechos sugerentes en la relación con China. Por un lado, el Gobierno negocia un acuerdo millonario para instalar granjas de cerdos en el país y, luego, exportar los animales a China. ¿Por qué le interesa este trato a china?”, señaló.

“Primero, porque es el principal consumidor de cerdos del mundo. Y segundo, porque entre 2018 y 2019, la denominada ‘peste porcina africana’ atacó fuerte y obligó a china a sacrificar alrededor del 40% de la producción”, explicó.

“En Cancillería nos dijeron que el acuerdo está ‘muy avanzado’ más allá de la resistencia de un grupo de artistas, ambientalistas e intelectuales que están en contra porque dicen que tendrá un impacto ambiental negativo”.