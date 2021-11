Insólito: Dinosaurios recreativos en lugar de agua

En Las Delicias, Departamento Pellegrini, la comisión municipal realizó una obra que genera contradicción y puede llegar a ser irrisorio. Un dinosaurio construido con materiales de la construcción para “recreación”

Esta descabellada obra inaugurada a mediados del año se encuentra cercana a la plaza principal del pueblo, está construida con una estructura de hierro y cemento e increíblemente pronto a cumplirse un año de la inauguración, se está agrietando y se encuentra sostenida por una palo.

Las necesidades de Las Delicias son tantas que al ser inaugurada esta obra, los propios pobladores lo tomaron como una burla; “Habiendo tantas necesidades en el interior chico, el comisionado nos inaugura esto”. Señala un poblador de la zona.

“Nosotros no tenemos agua, sale un chorrito de agua por media hora, luego no tenemos más, no tenemos pozos para la cantidad de habitantes que tiene las Delicias, más de mil habitantes, está problemática no es nueva”

“Intentaron hacer unos pozos para el agua, pero nunca lo hicieron, trajeron las máquinas, empezaron la obra pero nunca la terminaron porque argumentaban que ya no tenían más presupuesto”. Sentencia el jóven oriundo de las Delicias.