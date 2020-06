Héctor Vicentin: «El Gobierno propone confiscar la empresa»

Héctor Vicentin, accionista e hijo de uno de los fundadores de la empresa agroexportadora Grupo Vicentin, que el Gobierno decidió intervenir, habló con Joaquín Morales Solá en Desde el llano (TN) y se refirieró al banderazo que se hizo el sábado en repudio de la medida. También remarcó que la compañía no está en riesgo de quiebra.

Tomamos esto con mucha emoción (el banderazo), el tener un gran apoyo de la ciudadanía pero sobre todo de la gente de Avellaneda (Santa Fe) y de toda la zona. Para nosotros es un aliciente muy grande porque quiere decir que siempre estuvimos por el buen camino en estos 90 años de historia de la empresa. Esta es la primera crisis que sufrimos», señaló Vicentin.

Esta gente no vino solamente por Vicentin, vinieron por ellos mismos porque se han dado cuenta que corrían peligro sus propios logros, que a través de los años han obtenido. Ellos pensaron que corría peligro su familia. Han venido muchas personas del sector agropecuario y otros que no lo son también», agregó.

Asimismo Máximo Padoan, miembro del directorio de Vicentin y quien acompañó al empresario en la entrevista, opinó: «Fue una manifestación por la libertad, por la propiedad privada y por el estado de derecho, y por la división de poderes que se ve amenazada por esta situación».

Consultado acerca de si Gabriel Delgado, nombrado interventor de la empresa por el Gobierno, pero luego designado como veedor por un juez, estuvo en la compañía, Padoan contó: «Nosotros no aceptamos la intervención pero se le permitió el ingreso con todas las reservas del caso«. Y añadió: «Más allá del problema financiero nunca dejamos de pagar los sueldos».

Sobre el pedido del gobernador Omar Perotti de intervenir la empresa pero no expropiar, el hijo del fundador de Vicentin expresó: «No es una solución porque si bien es cierto que no es una expropiación, es algo peor porque es una confiscación la que ha solicitado. Aparte dijo que no iba a existir ningún tipo de indemnización para los accionistas».

«La empresa en este momento está trabajando en un 70% de su capacidad instalada, está en concurso de acreedores, con una situación financiera problemática, pero no bajo peligro de quiebra», sostuvo.

Al mimo tiempo el empresario detalló que el resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) los complicó: «Llevó el dólar a un precio excesivo, un aumento del riesgo país, y hay que tener en cuenta que las señales que se estaba dando era el aumento de retenciones, que era que todos los productores quisieran cobrar la soja que habían entregado a la empresa». «La crisis financiera nos ha afectado«, concluyó.