Hace un año le dieron un modo habitacional que hoy se está derrumbando

Cuando hace un año atrás le dieron las llaves de su módulo habitacional ubicado en el barrio Islas Malvinas ( zona sur de nuestra Ciudad Capital) las llamas de la ilusión se encendían para esta familia que le podía dar una buena calidad de vida a sus hijos, sin embargo, el correr del tiempo dio a conocer la precaria construcción con la cual se realizó está vivienda.

Tal como muestran las imágenes, las paredes de una de las habitaciones están totalmente agrietadas al borde del derrumbe. “Tuve que sacar a mi hija de la habitación porque tengo miedo que caiga esa pieza” señala la damnificada.

Dicho módulo se le hizo entrega hace un año y medio atrás a través de una ONG dependiente de Desarrollo Social de la provincia, está ONG ya no existe según lo que alude la beneficiaria. “La casa no tenía luz, no tenía agua, no tenía pileta del baño, ellos me dijeron que me iba a solucionar pero hasta el día de hoy nunca llegaron”.

“Lo único que pido que me brinden una solución, tengo a mi hija viviendo en esa pieza y tengo miedo que le caiga encima” cierra angustiada la damnificada.