Familia pide no ser desalojada de predio donde realiza venta de comidas

La familia Ortíz tiene su puesto de comida ubicado en el ingreso al barrio siglo XXI por avenida Lugones y desde hace un año se sienten perseguidos por Calidad de Vida de la provincia quienes intentan desalojarlos.

“Somos 9 familias que vivimos de esto, hace más de doce años que estamos en este predio que pertenece a la empresa Conorvial, ellos nos prestaron este lugar. Hace dos años que nos vienen persiguiendo” dijo una de las encargadas del negocio.

“Ellos vienen y dicen que tienen la carta de desalojo firmada por la jueza, cuando yo le solicito que me la muestren me dicen que no la tienen” indicó.

“ Tenemos presentado un recurso de amparo, pero nunca hubo contestación de ellos (Calidad de vida), la verdad que nos sentimos perseguidos por parte del director” dijo Carolina y agregó: “ No nos brindan ninguna solución nos dicen que nos vayamos que dejemos vivir de arriba”.

“ Lo único que queremos es trabajar y ellos quieren sacarnos nuestro único medio de vida” sentenció la damnificada.