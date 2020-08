Eduardo Duhalde: «Es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo»

El expresidente Eduardo Duhalde planteó un inquietante panorama para el año que viene. Consideró que en el 2021 «es ridículo que piensen que va a haber elecciones» y dijo que prevé un escenario «peor al ‘que se vayan todos'» del 2001 por el agravamiento de la crisis social y económica.

El exmandatario, que estuvo a cargo del Ejecutivo entre 2002 y 2003, dijo que la de Alberto Fernández es «la más compleja de las presidencias», por la crisis que genera el coronavirus.

Ante este panorama manifestó sus dudas de que el año que viene vayan a realizarse las elecciones legislativas. «Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones», dijo en una entrevista a Animales Sueltos.

Advirtió que la Argentina «corre ese riesgo, porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno». Dijo que «la gente se va a rebelar» y que «se puede generar un clima peor al ‘que se vayan todos'».

Explicó que para que haya elecciones debe haber consenso político. Pidió «borrar todas estas cosas que van por un camino opuesto a los consensos» e hizo un llamado a los dirigentes. Dijo que a todos los políticos con los que se reúne les pide «la unidad de los argentinos» y explicó que sin eso «no se puede conversar».

«Vamos a un escenario peor que el 2001»

Advirtió que el país va «a un escenario evidentemente peor que el 2001″ por el agravamiento de la crisis económica y social y que la Argentina «puede terminar en una especie de guerra civil»

Dijo que la situación «es más fácil para los que podemos comer todos los días» y planteó, sobre las personas que pasan necesidades: «¿Ustedes se piensan que se va a quedar tranquila esa gente?».

Advertencia por el militarismo

Sostuvo que el militarismo «se está poniendo de pie nuevamente en América Latina» y mencionó los casos de Brasil, que calificó como un «gobierno democrático cívico-militar», Venezuela y Bolivia. También habló de Chile, donde dijo que «quedan solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército».

Dijo que «la gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ’30 y el ’83 hemos tenido 14 dictaduras militares». Sostuvo que «quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando».

«Fernández es un equilibrista»

Consideró que el Presidente «está convertido en un equilibrista» entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

Señaló que el Gobierno «tiene tres personas que no piensan igual» y que Cristina «tiene un carácter que todos conocemos, opuesto al pensamiento profundo del Presidente y del tercero en discordia», en referencia a Massa.