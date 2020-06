De un emotivo encuentro a preocupación por las secuelas emocionales

Días atrás se hizo viral el vídeo en el cual un pequeño se reencontraba con su padre en la ciudad de Ceres, dichas imágenes y la repercusión que tomo la noticia género un verdadero calvario emocional para el pequeño.

Lorenzo, la mamá de Gabriel (el niño involucrado en el vídeo) diálogo con ÚLTIMA HORA DIARIO, sobre las secuelas que le quedó al pequeño tras vivir esa situación: “Está situación como mamá me desbordó, se le estaban violando sus derechos, si fuese un niño más grande entiende y cumple el aislamiento” y continua: “ El solo quería ir de visita y volver” explica la madre de Gabriel.

“Estuvo esperando que los policías decidan como iba a hacer para pasar y tener que volverse, creo que eso lo marco mucho” indica, y continúa:” Estando ahí a unos pasos y que se le este negando el derecho era injusto”.

Tras intentar volver de la visita a su padre la situación, fue más complicada aún, “fue complicado porque su papá lo llevo al límite con Selva desde Ceres y no hubo respuestas positivas, lamentablemente la policía local y el municipio no podían hacer nada porque no son ellos los que deciden, son órdenes del Gobierno provincial”.

Luego de tramitar el permiso Nacional, y el emotivo encuentro que se ve en el vídeo, la madre del pequeño teme por las secuelas vividas por la situación; Gabriel es un niño que tiene problemas de transtorno madurativo que incluyen el área del lenguaje, “Aquí están en juego sus emociones, eso es lo que duele como madre” y agregó: “En estos días estuvo un poco sensible por la situación”.



Consultado sobre una presunta posibilidad de que el pequeño necesite asistencia psicológica la madre dijo que se estaba analizando pero no sé descarta por las fuertes emociones vividas por Gabriel.