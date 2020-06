Coronavirus en la Argentina: Nicolás Trotta dijo que «las clases podrían volver en agosto» en todo el país menos en el AMBA

A medida que la curva de contagios fue aplanándose, las provincias empezaron a flexibilizar diferentes actividades, desde reapertura de comercios hasta la posibilidad de hacer ejercicio en espacios públicos. Uno de los grandes interrogantes es cuándo volverán las clases. Al respecto el ministro de Educación Nicolás Trotta adelantó el domingo la posibilidad de que los alumnos regresen «en agosto» a las aulas «en la mayoría del país», pero no así en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En casi todo el país, si se sostienen estos niveles de circulación y la reapertura con el distanciamiento social de muchos sectores del trabajo no tiene un impacto epidemiológico, creo que en agosto vamos a poder estar regresando«, analizó en Radio Rivadavia.

En esa línea, recordó que el foco de los contagios por coronavirus está «en la región Metropolitana» por lo que «todavía es muy prematuro decir cuándo» podrían volver sus estudiantes a las escuelas.

En el AMBA hay que esperar las próximas dos o tres semanas para ver cómo se comporta la circulación, si empieza a haber una caída en el nivel de contagios va a ser una muy buena noticia», continuó.

En el Ministerio de Educación están preparando «los protocolos, teniendo listas las escuelas, capacitando a todos los docentes y estudiantes sobre lo que va a ser el regreso a las aulas».

«Será una escuela muy distinta a la de marzo, por lo menos hasta que haya una vacuna contra el virus, por eso vamos a tener que reorganizar la propuesta pedagógica del 2020 y articularla con la del 2021″, avisó.

La Ciudad prepara sus protocolos

El miércoles, en su reunión con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta le pidió avanzar con un protocolo de regreso a las aulas. Sin embargo, la fecha aún es un misterio.

Por ahora, el Gobierno porteño estudia modelos implementados en otras ciudades en las que ya se avanzó en la vuelta a las aulas.

Una de las posibilidades que evalúan es la concurrencia de la mitad de los alumnos de un curso por semana, y abrir un espacio de 15 días para constatar que no hayan contagios de COVID-19 en ese período; así como también medidas de higiene y seguridad, como lavado de manos y toma de temperatura corporal de los estudiantes.

No hay que arriesgar fechas que hoy no sabemos», aclaró, no obstante, Rodríguez Larreta hace unos días sobre el mes en que podría comenzar a aplicarse la medida vinculada a las escuelas.