Con Gerardo Morales, Juntos Por El Cambio cerró su campaña

Con la visita del primer mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, la lista de Juntos Por el Cambio, encabezada por Natalia Neme candidata a Gobernadora y Facundo Pérez Carletti como diputado nacional, tuvo su cierre de campaña con un gran marco de público proveniente de toda la provincia.

En este sentido, la candidata a gobernadora, Natalia Neme, expresó: “ Destacó a mi equipo que se esforzó en esta campaña tan largo tanto a capital como el interior, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hoy nos toca llevar la voz de todos los santiagueños que no tiene trabajo, que en esta pandemia pasaron con mucho dolor con mucho sufrimiento donde perdieron el trabajo , donde quedó demostrado que la educación no fue una prioridad porque los chicos no tuvieron clases presenciales por un año y medio” señaló Neme.

Posteriormente, Facundo Pérez Carletti expuso: «Muchas gracias a todos por haber concurrido hoy, muy agradecido con la visita de Gerardo Morales, agradecer a todos ustedes hicimos una campaña como una maratón para llegar hasta aquí con un equipo maravilloso, estamos contentos porque llegamos a la gente y tuvimos una devolución espetacular, sepan ustedes que están aquí más los que están viendo por las redes sociales, decirle que para tratar de evitar el crecimiento de juntos por el cambio el gobierno oficialista gustaron la campaña más cara en la historia de Santiago del Estero”.

Para cerrar el acto el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, puntualizó: «Es un gusto estar en mi querido Santiago del Estero, no es la primera vez que vengo” y continúo: “Este 14 de noviembre tenemos un gran desafío nacional y en Santiago el desafío provincial que es hacerle saber que esta mal el pueblo, que hay gente que sufre cada vez más, que la situación que los que menos tienen cada vez está peor con la inflación que no controlan porque no tienen un plan de gobierno, me acuerdo cuando asumió el presente Fernández y estuve como gobernador escuchando en el Congreso Nacional hizo una promesa de unir a los argentino y no lo supe hacer y hay un quiebre que no lo cumplió, no hay espacio para cometer errores ya, y ellos están peleados y eso los desunen, se merecen una derrota porque es una fuerza política enferma, y una fuerza política que tienen una fractura interna no mereces tener el país y por eso el domingo le vamos a ganar en las urnas. Por eso más que nunca tenemos el desafío de estar unidos como fuerza política estar consolidados todos juntos y plantearle el debate a la sociedad que está esperando el cambio acá en Santiago sea este domingo o pronto se lo dice uno que fue 4 veces candidato a gobernador y en la cuarta se llegó y se llega, hay que militar por ideas, por convicciónes y estoy seguro si el cambio no se da este domingo, más adelante se va dar por eso Facundo vas a ser diputado nacional, Natalia va llegar a ser gobernador con la convicción y solides que tiene para esta provincia que hay mucho por hacer.