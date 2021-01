Cisadems sobre la visita de Trotta “vino a hacer recorridos turísticos”

Darío Toledo, Secretario General del gremio Cisadems, dio a conocer a Ultima Hora Diario su perspectiva sobre la visita a nuestra provincia del Ministro de Educación, Nicolas Trotta, y lanzó una dura crítica “prefirió hacer turismo antes que visitar las escuelas”.

En este sentido, Toledo expresó: “Ante las urgencias educativas, con un Consejo de Educación Intervenido, con enormes carencias y falencias en infraestructura escolar, el Ministro prefirió un recorrido turístico”.

“El mensaje que se desprende de su visita es que la educación no es prioridad. No tuvo contacto con los principales actores del sistema. Aquellos que pusieron hasta lo que no tenían para sostener la continuidad pedagógica”.

Sobre el recorrido que realizó el ministro, sentenció: “Por las ciudades donde estuvo, existen escuelas que se caen a pedazos y que no tienen las mínimas condiciones ante un posible retorno a la presencialidad”.

Continuó: “Las escuelas de Santiago las conoce por zoom, pero las obras faraónicas las recorrió personalmente, nada dio de la falta de consenso y paritarias en un contexto de total incertidumbre”.

Y cerró con una dura crítica: “En una provincia que paga $2 por alumnos para gastos de insumos para cada escuela y $5 por alumno para los comedores escolares, no referirse nunca a este abandono del Estado, es también mirar para otro lado”,