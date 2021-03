CISADEMS: “Seis pesos para el comedor escolar cuando el kilo de arroz aumentó un 120%”

Ante la preocupación por los incrementos en los casos de Covid-19, la falta de políticas por parte del estado provincial y el reiterado pedido por el cese a la intervención del Consejo General de Educación, el gremio CISADEMS, marchó por diferentes escuelas de ciudad Capital, para pedir las mejoras edilicias correspondientes.

En este marco, el Secretario General del Gremio, Dario Toledo, dialogó con Ultima Hora Diario: “Venimos acá en contexto de pandemia, reclamando la normalización del Consejo de Educación que ha vaciado pedagógicamente la educación en Santiago del Estero y ha producido una crisis histórica en la educación de la provincia, en el vaciamiento de cargos vacantes y coberturas de horas cátedras”.

“Han aumentado el comedor escolar a seis pesos cuando el kilo de arroz aumentó 120% en un año , o sea no hay comida en las escuelas, si bien los comedores escolares están prohibidos por normativa, lo que este consejo hace es prohibir la comida en las escuelas”. Señala Toledo.

Además, brinda un paneo general de la situación sanitaria en las escuelas donde solo el 10% de los docentes fueron vacunados: “Dicen que no hay vacunas, entonces porque abrieron las escuelas, no generaron los medios para que se abran, no les dan los insumos”.

“ A que costo podemos tener la educación en Santiago del estero, esto ya es anterior a la pandemia, la falta de cobertura, la falta de insumos, la falta de comida, la falta de personal viene mucho antes del 2020”

“La educación intervenida en Santiago del estero lleva más de cuatro años, y la interventora por decreto se amplió la intervención con la excusa de que el Consejo debe modernizarse, es una vergüenza, que quieren modernizar, si se podía haber hecho una modernización del sistema informático con los docentes electos por los docentes y con las garantías constitucionales que la misma constitución de la provincia las establece y que hoy el gobierno provincial no las cumple”. Concluye