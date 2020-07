Camioneros amenazan al gobierno provincial por no dejarlos trabajar

A través de un audio de WhatsApp, el titular del sindicato de camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, expresó su total disconformidad con los recientes hechos que se efectuaron en nuestra provincia dónde no se le permitió ir al baño de la estación de servicio a los camioneros.

«Estamos viviendo todo tipo de atropellos. No nos dejan ni bajar a un baño a hacer nuestras necesidades.

Los gobernantes de esa provincia no entienden el sacrificio que hacemos para llevar el alimento a ellos y al resto del pais.

Si no cesan con esas medidas vamos a proceder a hacernos presente en el cruce de Ceres.- Selva sobre ruta nacional 34″

Según exponen, si se continúa trabajando de esa manera, los camioneros realizarán un corte en la Ruta Nacional 34 a partir del día lunes a las 00 horas, advirtieron

Días atrás, un trabajador del rubro, alertó sobre el mal trago que tuvo que vivir en la ciudad de Selva, puesto que los efectivos policiales de la zona retuvieron al camionero cuándo éste intentaba hacer sus necesidades.