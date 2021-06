Atleta detenido cuando estaba entrenado pese a estar habilitado por la Confederación de Argentina de Atletismo

Un reconocido atleta representante de la provincia, fue detenido el día de ayer cuando solo estaba realizando su entrenamiento matutino para una competencia. Felipe Chávez se encontraba en la zona del Parque Aguirre cuando fue interceptado por un grupo de efectivos policiales quienes le cuestionaron su presencia en la zona.

“Soy atleta federado por la Confederación Argentina de Atletismo y hoy (por ayer) fui preso por hacer actividad física, para el estado y para la provincia, es un delito practicar actividad física” Así realizaba su descargo Chávez a través de sus redes sociales.

“Estoy preparándome para una maratón y se me hacía imposible realizar mí entrenamiento en los 500 metros habitados, es por ello que fui al Parque Aguirre. Nosotros tenemos un permiso especial para poder entrenar” señala Felipe Chávez en diálogo con Última Hora.

“Yo le expliqué que no estoy haciendo una actividad de esparcimiento, que lo mío es una preparación. El policía me contesta que a nivel nacional estaba en vigencia (el permiso) pero aquí en Santiago del Estero no” relata, y continúa: “Yo solo cumplo órdenes , y ustedes están incumpliendo la (explica el policía), e inmediatamente me llevan preso, me tienen detenido por dos horas en la comisaría, pase frío porque estaba desabrigado”.

“Siento que no hice mal a nadie porque el atletismo es un deporte individual, no hay manera de que contagie a nadie. Además iba al aire libre, es imposible contagiar a nadie” y agrega: “ Creo que la actividad física debe ser esencial para todas las personas porque es una forma de fortalecer el sistema inmunológico y que las personas eviten enfermedades no transmisibles como es la obesidad, la diabetes, hipertensión y muchas cosas más que trae el sedentarismo”.