Ángel de Brito, lapidario sobre la posibilidad de que Jimena Barón se sume al Bailando: «Terminaría de rifar la dignidad»

Desde que Ángel de Brito anunció en carácter de primicia la renuncia de Florencia Peña al jurado del Bailando, comenzaron a surgir distintos nombres como posibles reemplazos. Uno de ellos fue el de Jimena Barón y el conductor de Los Ángeles de la Mañana fue contundente cuando le preguntaron por la posible incorporación de la actriz y cantante a ShowMatch.

A De Brito un seguidor le preguntó en su ya clásica propuesta de redes #ÁngelResponde: “¿Jimena al Bailando? ¿Como jurado? ¿Participante?”. Sin dudar, el periodista respondió filoso: “Terminaría de rifar la dignidad”.

Vale recordar que Ángel se ha mostrado crítico de la actriz desde que Barón se mudó a la casa de su ex, Daniel Osvaldo, para pasar la cuarentena con él y su hijo Morrison. Días atrás, ante otra consulta en Instagram Stories sobre si “Jimena Barón enloqueció”, él aseguró: “Se atontó”, haciendo clara referencia a la canción La Tonta de Jimena. La letra del hit que habría estado dedicado a su relación con Osvaldo dice: “Vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina, la que te espera mientras te cocina, que se pone contenta si te ve y si no también. Y sin querer todo lo que juré jamás volver a ser me vuelve y lo repito una y otra vez. Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper”.