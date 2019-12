Amalia Granata fulminó a Jorge Rial por compararla con Hitler

Con su pañuelo celeste «pro-vida» -en contra de la legalización del aborto- atado en la muñeca, finalmente, Amalia Granata juró como diputada provincial por Santa Fe. Rápidamente, se viralizó una foto de la expanelista en la jura; con la mano en alto y el brazo extendido. Los usuarios compararon el gesto de la legisladora con el saludo nazi. También, Jorge Rial.

«Polonia, allí vamos», expresó Jorge Rial junto a la foto de Amalia Granata a través de su cuenta de Twitter. Claramente, refiriéndose a la invasión con la que Adolf Hitler desató la Segunda Guerra Mundial. Ante el tweet del conductor de Intrusos, Amalia salió al cruce y lo fulminó.

En diálogo con Polino auténtico, el programa de Marcelo Polino que se emite por Radio Mitre, la legisladora explicó el por qué del gesto que se ve en la foto. «Yo soy petisa y la Constitución estaba en un atril. Todos juraban con la mano hacia arriba y quedó muy… y obviamente salieron a poner fotos de Hitler con la mía”, sostuvo.

En la misma línea, Amalia apuntó directamente contra Jorge por su comparación. «Nuestro amigo Rial fue uno de los que se burló de eso. Imaginate si yo me burlara y hablara de él. No me podían ver feliz jurando y me comparaba con… Nefasto. Piensan que soy de derecha y facha”, agregó la legisladora.

Antes de finalizar con su descargo, Granata aclaró que no le iniciará a Rial acciones legales y explicó por qué juró ante la Constitución antes que la Biblia. “No podían permitirme mi felicidad por jurar. Estaba la Bibilia católica, la Biblia evangélica y la Constitución y vos ponés la mano donde querés. Yo juré ante la Constitución porque más allá de que soy católica y cristiana, no voy a mezclar a Dios con la política. Me parece que no tiene nada que ver”, cerró. ¿Recibirá respuesta?