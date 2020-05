Alberto Fernández vuelve a tensar la cuerda con la oposición y suma otro gesto a Cristina Kirchner

Alberto Fernández parece decidido a mostrar que su discurso para agrietar a la oposición no es un dato anecdótico en este tramo de la extensa cuarentena. Por supuesto, la evolución del coronavirus puede generar una marcha atrás y obligar a recrear señales de unidad, pero la carga presidencial de las últimas horas muestra la intención de rearmar la batalla y elegir al enemigo. Causa alguna sorpresa el momento elegido y sobre todo que haya colocado en la mira no sólo a Mauricio Macri sino también a María Eugenia Vidal. No habrá respuesta de la ex gobernadora. Con todo, el sentido quedaría claro: apuntó al objetivo que tienen en su mira Axel Kicillof y, con mayor precisión y volumen, Cristina Fernández de Kirchner.