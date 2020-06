Adrián Pallares y el silencio del panel de Intrusos por la polémica de Marcela Tauro: «No somos cobardes, ella nos pidió que no hablemos»

Intrusos atraviesa un momento muy especial y no solo por la pandemia de coronavirus que puso en jaque a la televisión sino también por la ausencia de Marcela Tauro en el piso tras su tensa pelea con Jorge Rial al aire. Mientras se define el futuro de la histórica panelista, su compañero Adrián Pallares habló del tema.

En diálogo con Daniel Ambrosino, también integrante del programa de América, y Adriana Salgueiro en su ciclo radial Espléndidos e infidentes, Pallares explicó por qué el panel de Intrusos se llamó a silencio después de la discusión de Tauro y Rial.

No somos cobardes, no hablamos porque ella nos pidió que no lo hiciéramos. Marcela nos dijo que es un tema de ella y del canal, que ella tiene que resolver con la empresa”, aseguró Adrián.

El periodista, que también es productor del programa de espectáculos, había dicho apenas se desató la polémica: “Lo que pasó fue lo que pasó al aire, un intercambio de opiniones sobre un testimonio, y en estas peleas de ‘papá y mamá’ nadie se mete. Yo trabajo hace siete años en Intrusos y ellos se conocen hace 30 años, son historias de años de conocerse y conocer sus timings”.

Por lo pronto, tanto Adrián Pallares como la propia Marcela Tauro y Jorge Rial esperan que se defina la situación de la panelista de Intrusos, que no volvió a ocupar sus silla tras la discusión al aire.