Aborto: Alberto Fernández le encargó a Vilma Ibarra un proyecto de legalización y otro para asistir a mujeres embarazadas

El Frente de Todos tiene mayoría en el Senado pero en un tema tan sensible la votación no suele ser tan orgánica como en otros debates. Aquí pesa mucho la posición personal de cada senador y la influencia política suele mermar. Sin embargo, con lo ajustado que está todo, ésta parece ser el as de espada de los pro aborto. El otro dato relevante es que, en caso de empate, define Cristina Kirchner, quien ya votó a favor en 2018. Esto es un gran cambio porque ese puesto antes lo ocupaba Gabriela Michetti, ferviente militante de “las dos vidas”.